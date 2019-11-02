Çanakkale rus savaş gemileri peş peşe çanakkale boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 2 savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemilerden birinin askeri römorkör ile çekildiği gözlendi.

Ege Denizi'nden bugün saat 12.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 913 borda numaralı Mayın Tarama Gemisi 'Kovrovets', MB-304 borda numaralı askeri römorkör ile 841 Borda numaralı anti -sabotaj gemisi saat 13.30 sıralarında Çanakkale önlerinde ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden peş peşe geçen Rus savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında Mayın Tarama Gemisi 'Kovrovets'in askeri römorkör ile çekilmesi dikkat çekti.

Rus savaş gemileri ve askeri römorköre boğazdan geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti.

Kaynak: DHA