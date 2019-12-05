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Çanakkale rus savaş gemisi 'azov' çanakkale boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

05.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:34
Rus savaş gemisi 'Azov' Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 15.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 16.20 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde, askerlerin olduğu görüldü.
Çanakkale rus savaş gemisi 'azov' çanakkale boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA


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