Haberler » Güncel » Çanakkale rus savaş gemisi azov, çanakkale boğazı'ndan geçti - Haber

Çanakkale rus savaş gemisi azov, çanakkale boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

21.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:18
Rus savaş gemisi Azov, Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden saat 13.45'te, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi Azov, saat 14.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin güvertesinde askerlerin olduğu görüldü.
Çanakkale rus savaş gemisi azov, çanakkale boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:44   Lösemi hastası Burak, yaşama tutunamadı - Haber
16:44   İtalya'da sel sularına kapılan 1 kişi öldü - Haber
16:39   Çanakkale'de bazı ada seferleri iptal edildi - Haber
16:39   Gezen tavuk değil, kafes tavuğu kendi pisliğini yer iddiası - Haber
16:39   Malatya'da "Milli Piyango" tepkisi - Haber
16:34   Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Haber
16:16   Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Haber
15:58   İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı - Haber
15:28   Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor - Haber
14:27   Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı - Haber
21.12.2019 16:55:25