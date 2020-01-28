Haberler » Güncel » Çanakkale rus savaş gemisi 'azov', çanakkale boğazı'ndan geçti - Haber

Çanakkale rus savaş gemisi 'azov', çanakkale boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

28.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:49
Rus savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden bugün saat 14.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Rus savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Çanakkale rus savaş gemisi 'azov', çanakkale boğazı'ndan geçti

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:08  Zümra isminin anlamı - Zümra ne demek?
16:24  Mahzun nasıl yazılır? TDK'ya göre mahsun mu, mahzun mu?
16:23  Trabzonspor'un eski oyuncusu Ömer Kerim Ali Rıza kimdir? Ömer Rıza nereli, kaç yaşında?
16:16  Nalet nasıl yazılır? TDK'ya göre lanet mi, nalet mi?
15:56  Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin kimdir? Murat Şahin hayatı ve biyografisi!
28.01.2020 21:40:41