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ÇANAKKALE RUS SAVAŞ GEMİSİ 'CAESAR KUNİKOV' AKDENİZ'E İNİYOR

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e iniyor.

04.08.2019 12:01
ÇANAKKALE RUS SAVAŞ GEMİSİ 'CAESAR KUNİKOV' AKDENİZ'E İNİYOR
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e iniyor. Marmara Denizi'nden bugün saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 112 metre uzunluğundaki 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.30 sıralarında Çanakkkale önlerinde oldu. Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı, Akdeniz, Güncel

Kaynak: DHA

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