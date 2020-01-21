Haberler » Güncel » Çanakkale rus savaş gemisi 'caesar kunikov', akdeniz'e iniyor - Haber

Çanakkale rus savaş gemisi 'caesar kunikov', akdeniz'e iniyor

Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e iniyorÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

21.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 21.01.2020 09:58
Rus savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e iniyor
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 09.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin olduğu görüldü. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.
Çanakkale rus savaş gemisi 'caesar kunikov', akdeniz'e iniyor

Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:10  NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Türkiye olmadan DEAŞ'a karşı elde ettiğimiz başarıyı...
22:10  Siirt'te sobadan sızan gazdan zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı
22:08  TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti
22:06  Eski istihbaratçı Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası
22:06  İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Elmalı ve Korkuteli ilçelerine ziyaret
21.01.2020 22:11:55