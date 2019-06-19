19.06.2019 11:01
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ÇANAKKALE RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Ege Denizi'nden bugün saat 07.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 626 borda numaralı savaş gemisi 'Orekhovo-Zuevo', saat 09.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisine boğazdan geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Rus savaş gemisi saat 09.30 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.ÇANAKKALE RUS SAVAŞ GEMİSİ, ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

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