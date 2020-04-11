Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ÇANAKKALE Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor

Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyorÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e doğru yol aldı.

11.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:45
Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 10.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 11.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerlerin olduğu görüldü.
Kilitbahir Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik Botları eşlik etti. ÇANAKKALE Rus savaş gemisi ’Saratov’, Akdeniz’e iniyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Karantinadakilere müjde! Efsane dizi Perihan Abla ekranlara geri döndü Haberler
Karantinadakilere müjde! Efsane dizi Perihan Abla ekranlara geri döndü
Haberler ›› Güncel ››ÇANAKKALE Rus savaş gemisi 'Saratov', Akdeniz'e iniyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:58: Taburcu edilen 12 Cezayirli, ülkelerine gönderiliyor - Haber 13:58: Bursa'da boş caddelerde büyük temizlik - Haber 13:58: Bursa'da kaçak tütün operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Haber 13:58: Eskişehir'de Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılıyor - Haber 13:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 12:50: Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler