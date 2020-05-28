ÇANAKKALE Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

28.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:38
Rus savaş gemisi 'Saratov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.
Ege Denizi'nden saat 16.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı 'Saratov' adlı savaş gemisi, saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi Saratov, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli askerler olduğu görüldü. ÇANAKKALE Rus savaş gemisi ’Saratov’, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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