ÇANAKKALE Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen 31 göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen 31 göçmeni kurtardıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin motorunu söküp, Türk karasularına ittiği lastik bottaki 31 göçmen, denizde sürüklenirken Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

31.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 31.05.2020 15:35
Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen 31 göçmeni kurtardı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin motorunu söküp, Türk karasularına ittiği lastik bottaki 31 göçmen, denizde sürüklenirken Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sabah saatlerinde Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan TCSG-6 Bot Komutanlığı ekipleri, aralarında Kongo, Gambiya ve Afganistan uyruklu 31 göçmenin bulunduğu lastik botun sürüklendiğini tespit etti. Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının motorunu sökerek, Türk karasularına ittiği göçmenlerin yardımına Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Bota alınan göçmenler, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. İlk olarak ateşleri ölçülüp, maske dağıtılan göçmenlere giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Göçmenler daha sonra ilçedeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. GÖRÜNTÜLÜ HABER
Göçmenleri taşıyan botun gelişinden görüntü. Göçmenlerin karakoldan çıkışlarından görüntü.
Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)
ÇANAKKALE Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen 31 göçmeni kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ayvacık, Güncel, Haber

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