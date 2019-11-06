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Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi

Çanakkale'de Lapseki sahilinde, 70 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının cesedi balıkçılar tarafından bulundu. Bölgedeki lodos fırtınası sebebiyle kumların cesedin üstünü örtmesi sonucu günlerce fark edilemediği ortaya çıktı.

06.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:12

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 70 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının sahilde öldüğü ve bölgedeki lodos fırtınası sebebiyle kumların cesedin üstünü örtmesi sonucu günlerce fark edilemediği öğrenildi.

KAFASINI SERT BİR CİSME VURARAK HAYATINI KAYBETTİ

70 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve henüz kimliği belirlenemeyen yaşlı vatandaşın 2 gün önce sahile geldiği ve henüz bilinemeyen bir sebeple kafasını sert bir cisme vurarak kumların üzerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgede etkili olan lodos fırtınası sebebiyle sahildeki kumların cesedin üstünü örttüğü ve yaşlı kadının 2 gün boyunca sahilde fark edilemediği ortaya çıktı.

ŞANS ESERİ BULUNDU

Bugün bölgeye balık tutmaya giden bir kişinin cesedi şans eseri görerek emniyet ekiplerine haber vermesi sonucu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadının kimliği ve ölüm sebebiyle ilgili detaylı araştırmaların devam ettiği açıklandı.

Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi

Çanakkale, Lapseki, Güncel

Kaynak: İHA


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