Çanakkale şahitleri Kocaeli'deki törenlerle anıldı
Kocaeli genelinde düzenlenen törenlerle, Çanakkale Zaferi şehitleri anıldı.
18.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:02
Kocaeli genelinde düzenlenen törenlerle, Çanakkale Zaferi şehitleri anıldı.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle Gebze Şehitliğinde, Başiskele Belediyesi tören alanı, Dilovası Belediyesi Atatürk alanı, Kartepe Kaymakamlık binası önü, Körfez Şehitliğinde tören düzenlendi. Törenlere Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, askeri erkan ve ilçe protokolleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunarak çelenk sunumunun yapıldığı törenler, şehitlik ziyaretleri ve şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi. - KOCAELİ
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle Gebze Şehitliğinde, Başiskele Belediyesi tören alanı, Dilovası Belediyesi Atatürk alanı, Kartepe Kaymakamlık binası önü, Körfez Şehitliğinde tören düzenlendi. Törenlere Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, askeri erkan ve ilçe protokolleri katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunarak çelenk sunumunun yapıldığı törenler, şehitlik ziyaretleri ve şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Dilovası, Kocaeli, Gebze, Güncel
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