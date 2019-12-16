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Çanakkale Savaşı'nın "hatıraları" Kırıkhan'da sergileniyor

Kırıkhan ilçesinde, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile savaşta kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.

16.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:30Çanakkale Savaşı'nın
ilçesinde, destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile savaşta kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.
Kırıkhan Öğretmenevi'nde düzenlenen sergiye öğrenci ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, burada yaptığı açıklamada, Çanakkale Gezici Müzesi ile öğrencilerin tarihi geçmişini görerek öğrenmelerini ve o ruhu yaşamalarını istediklerini söyledi.
Çanakkale ruhunun yaşatılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Yavuz, bu ruhun korunması ve yaşatılması amacıyla her yıl yaklaşık 200 öğrenciyi Çanakkale'ye gönderdiklerini belirtti.
Yavuz, Çanakkale'nin birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin bütünlüğünün nasıl korunduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.
"Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" 4 gün açık kalacak.

Çanakkale, Kırıkhan, Güncel

Kaynak: AA

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