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Çanakkale Savaşı'nın "hatıraları" Kırıkhan'da sergileniyor - HATAY

Müzeyi gezen öğrenciler Sergilenen eşyalar Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un sergiyi gezmesi Çanakkale Savaşı'nın "hatıraları" Kırıkhan'da sergileniyor HATAY - Kırıkhan ilçesinde, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile...

16.12.2019 13:49 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:50
Müzeyi gezen öğrenciler
Sergilenen eşyalar
Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz'un sergiyi gezmesi
Savaşı'nın "hatıraları" Kırıkhan'da sergileniyor
HATAY - Kırıkhan ilçesinde, Çanakkale destanı ve kahraman askerlere ait eşyalar ile savaşta kullanılan mühimmatın yer aldığı "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.
Kırıkhan Öğretmenevi'nde düzenlenen sergiye öğrenci ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, burada yaptığı açıklamada, Çanakkale Gezici Müzesi ile öğrencilerin tarihi geçmişini görerek öğrenmelerini ve o ruhu yaşamalarını istediklerini söyledi.
Çanakkale ruhunun yaşatılmasının önemli olduğuna vurgu yapan Yavuz, bu ruhun korunması ve yaşatılması amacıyla her yıl yaklaşık 200 öğrenciyi Çanakkale'ye gönderdiklerini belirtti.
Yavuz, Çanakkale'nin birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin bütünlüğünün nasıl korunduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.
"Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" 4 gün açık kalacak.
Çanakkale Savaşı'nın

Abdulhekin Ayhan, Çanakkale, Kırıkhan, Güncel

Kaynak: AA


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