Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Marmaris'te

MARMARİS'te, ' Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi' ziyarete açıldı. Müze Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, 9 yılda 10 milyon üzerinde ziyaretçiye Çanakkale destanını anlattıklarını söyledi.

Çanakkale Savaşları Gezici Müzesi, Marmaris Belediye Çok Amaçlı Salon'da bugün ziyarete açıldı. Bir hafta süreyle açık kalacak olan müzede 1'inci Dünya Savaşı sırasında, 1915- 1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'ndaki Çanakkale Savaşı'na ait malzemeler sergileniyor. Müzeyi, ilk gün ilçenin 13 kırsal mahallesindeki ilköğretim okulundan iki bin öğrenci ziyaret etti. Müze yetkilileri ve öğretmenler, eşyaları inceleyen çocuklara bilgiler verdi. Çanakkale Gezici Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan, şunları söyledi:

"Çanakkale destanının bilinmeyen yönlerine ışık tutan müzemiz İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle özel müzeler, koleksiyonerler ve köylülerin malzemelerinden derlendi. Türkiye'nin 81 ilini 9 yılda dolaşarak gezici müzeyi vatandaşın ayağına götürdük. Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayan öğrencilere ve vatandaşlara Çanakkale'yi ve Çanakkale destanı ruhunu ayaklarına götürerek yaşatmaya çalışıyoruz. Büyük ve önemli sosyal projemiz kapsamında 9 yılda 10 milyon üzerinde ziyaretçimiz oldu. Müzemizde binin üzerinde eser mevcut. Bunların hepsi bir asırlık Çanakkale'de kullanılmış orijinal ve çok özel malzemelerdir. Müzemizde bulunan eserlerin bazıları Çanakkale'de dahi yoktur. Ziyaret eden öğretmenler, 'Çanakkale'de bu objeleri göremedik' diyorlar. Ayrıca Çanakkale destanını anlatan 30 tablomuz mevcuttur. Amacımız Çanakkale'nin bilinmeyen yönlerini anlatmak ve göstermektir. Bu ruhu görmek, tanımak, yaşamak için müzemiz bir hafta süreyle açık kalacaktır. Ocak ayı itibariyle Muğla ve tüm ilçelerinde müzemiz sergiye açılacaktır."

Hisarönü Mahallesi Hüseyin Durmaz İlkokulu öğrencisi Hatice Ersöz, "Atalarımızın ülkemizin bağımsızlığı için verdiği mücadeleyi yerinde gördüm. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.