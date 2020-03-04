Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş anıldı

ÇANAKKALE Savaşları'nın güney cephesinde, Seddülbahir bölgesinde çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine geçit vermeyen Çanakkale gazisi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı.

Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyü camisinde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen programda Gazi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı.

Programa Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cemil Agas, Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, mevlit ve Kur'an-ı Kerim'den ayetler okundu.

Çanakkale destanını yazan kahramanları minnet ve şükranla yad ettiklerini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bugün 4 Mart. 4 Mart'ta Çanakkale kahramanlarından Seddülbahir kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'u kahramanlık destanı yazdığı topraklarda Seddülbahir köyünde halkımızla beraber rahmetle anıyoruz. Bigalı Mehmet Çavuş çıkarma yapan çok sayıda düşmana karşı kahramanca tüfeğiyle, mavzeriyle karşı koyup, tüfeği bozulunca elindeki kürekle düşmana karşı saldıran hatta oda yetmeyip, düşmanın üzerine taşla, toprakla saldıran büyük bir kahramandır. O yüzden bu Çanakkale kahramanını, 'vatan söz konusu olunca bir kürek, bir de yürek yeter' diyen kahramanımız Bigalı Mehmet Çavuş'u rahmetle minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Allah onlardan razı olsun" dedi.

BİGALI MEHMET ÇAVUŞ

Çanakkale Savaşı'nın isimsiz kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş, 1878 yılında dünyaya geldi. Mehmet Çavuş, Balkan Savaşları ve 1'inci Dünya Savaşı'nda orduda görev yaptı ve 16 yıl boyunca savaştı. 4 Mart 1915 günü Seddülbahir çıkarması sırasında bir yandan gemilerin bombardıman ateşi, diğer yandan makineli tüfek ve İngiliz askerlerinin saldırısına 15-20 kişilik askerleriyle Mehmet Çavuş karşı koyar. Karşısındaki düşmanın sayıca çokluğunu ve silah olarak üstünlüğünü önemsemeden askerleriyle birlikte yere yatarak düşmana ateş açar. Üç saat süren çatışma sonrasında Mehmet Çavuş'un tüfeğinin mekanizması artık işlevini yitirir. Tüfeğini yere atarak, istihkam küreğini eline alır. Yanındaki askerleri de süngü hücumuna kaldırır. İngilizler 23 ölü, 25 yaralı ve 4 kayıpla gemilerine geri dönerler. Bu çarpışmada Türk askerlerinden 6 şehit, 13 yaralı vardır. Mehmet Çavuş da başından ve göğsünden yaralanır. Avuçlarının içi de paramparçadır. Hastanede tedavi olur, hava değişimi için izin verilerek köyüne gönderilir. Fakat izin süresini tamamlamadan tekrar cepheye döner ve çarpışmaya devam eder. Mustafa Kemal, bu olaydan 'Arıburnu Muharebeleri Raporu' adlı eserinde de bahsetmektedir. Çanakkale Savaşı bitince köyüne döner. Mütevazı bir hayat yaşar. Kendisine teklif edilen maddi yardımları da 'ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım' diyerek reddeder. 3 Şubat 1964 tarihinde, 86 yaşındayken vefat eder.