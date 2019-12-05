Çanakkale Savaşlarının 105. yılında uluslararası sempozyum

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin iş birliğiyle gerçekleştirilecek "105. Yılında Uluslararası Çanakkale Savaşları Sempozyumu" yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanını Çanakkale'de bir araya getirecek.

Uluslararası camiada yapılan yeni çalışmaların paylaşılacağı ve yeni bakış açılarının tartışılacağı buluşma 16-18 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanları ve araştırmacılar ise başvurularını 10 Ocak tarihine kadar sempozyumcanakkale@gmail.com adresine iletecek.

Arkeoloji, coğrafya, eğitim bilimleri, ekonomi, gazetecilik ve medya, güzel sanatlar, hukuk, kütüphanecilik, müze çalışmaları, müzik, sağlık bilimleri, sanat tarihi, sinema-televizyon, siyasal bilimler, sosyoloji, tarih, turizm çalışmaları, Türk dili ve edebiyatı, Türk halk bilimi, uluslararası ilişkiler ile sosyal bilimler alanları sempozyumun konularını oluşturacak.

105. Yılında Uluslararası Çanakkale Savaşları Sempozyumu'na katılım koşulları http://www.sempozyum-canakkale2020.com/Basvuru-kosullari.html adresinde yer alıyor.