Çanakkale Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Çanakkale için sandığa giden vatandaşlar, Çanakkale Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi CHP'den yana olmuştu. Peki, Çanakkale seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Çanakkale'da kim önde? Çanakkale seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

ÇANAKKALE 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Çanakkale Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Ayhan Gider Cumhur İttifakı kapsamında seçime katılırken, CHP'den Ülgür Gökhan Millet İttifakı kapsamında seçimde yerini aldı. DSP adına Aydeniz Taşova, Saadet Partisi adına Cemil Pehlivan, TKP adına Reyhan Yıldırım ve BBP adına da Hakan Havuz Çanakkale Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Çanakkale yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

ÇANAKKALE YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇANAKKALE 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Çanakkale 'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Çanakkale'da 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti adına Mehmet Daniş, CHP adına Ülgür Gökhan aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre CHP % 54,36 oy oranı ile Çanakkale Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 35,89 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP adayı Halil Rüştü Akgün % 7, 35 oy oranı ile 3, HDP'den Şeyhmus Aslan% 1, 12 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

ÇANAKKALE İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Çanakkale belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Çanakkale seçim sonuçları sayfamızı ziyaret edin.