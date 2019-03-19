Çanakkale Şehidi Adına Kütüphane Açıldı

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Çanakkale Savaşları'nda henüz 21 yaşındayken şehit olan Teğmen İbrahim Naci'nin adı, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir okulun kütüphanesine verildi.Siverek'in Hamamören Mahallesi'ndeki Şehit Kemal Karakayalı Ortaokulu Müdürü Umut Buğday ile okulun Türkçe öğretmeni Ceren Bayraktar, bir süre önce sosyal medya üzerinde kitap kampanyası düzenlendi.Kampanyaya hayırseverler tarafından yaklaşık 4 bin kaynak kitap, roman ve hikaye kitapları bağışlandı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Yücelen İlk ve Ortaokulunda kullanılmayan bir sınıfı kütüphaneye dönüştüren öğretmenler, kütüphaneye Çanakkale Savaşları'nda 71'inci Alay 10. Bölük'te görevliyken şehit olan 21 yaşındaki Teğmen İbrahim Naci'nin adını verdi.Türkçe öğretmeni Ceren Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce görevli olduğu okulda da sosyal medya üzerinden başlattıkları kitap kampanyasıyla, Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Korkut adına bir kütüphane açtıklarını söyledi.Öğrencilere imkanları çerçevesinde en güzel eğitimi vermeye çalıştıklarını anlatan Bayraktar, "Öğrencilerin kolaylıkla ulaşamadığı bir okul olsun ki, oraya verdiğimiz kitaplar daha kıymetli hale gelsin' diye köy okulunda açmayı planladık ve Yücelen İlk ve Ortaokulunda açtık. Kütüphanemize yine bir şehit ismi vermek istedik ki, hem öğrencilerimiz kitaplarla buluşsun, bir yandan da bu vatan topraklarının kolay kazanılmadığını ve rahat bir şekilde eğitim görüyorsa kimlerin sayesinde olduğunu unutmasınlar istedik. Bu kapsamda da Çanakkale şehidi Teğmen İbrahim Naci'nin ismini verdik." diye konuştu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, kütüphanenin kurulmasında emeği geçen öğretmenler Bayraktar ve Buğdaycı'ya teşekkür etti.Kütüphanenin açılışına, AK Parti Siverek İlçe Başkanı Nedim Lale, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.