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ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİNDE 18 MART TÖRENLERİ ÖNCESİ 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMİ

(Tür: Yurt)

14.03.2020 19:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:36
(Tür: Yurt) ÇANAKKALE ŞEHİTLER ABİDESİNDE 18 MART TÖRENLERİ ÖNCESİ 'KORONAVİRÜS' ÖNLEMİ

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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