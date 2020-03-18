Çanakkale şehitleri anıldı
Zonguldak'ta, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zafer'inin 105'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
18.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:02
Zonguldak 'ta, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zafer'inin 105'inci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Valilik önündeki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkan Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Şehit Aileleri ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, muharip gaziler, şehit aileleri katıldı.
Anıta çelenklerin konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tören ardından sona erdi. - ZONGULDAK
Valilik önündeki Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, Zonguldak Belediye Başkan Ömer Selim Alan, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, Şehit Aileleri ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, muharip gaziler, şehit aileleri katıldı.
Anıta çelenklerin konulması ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Tören ardından sona erdi. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı