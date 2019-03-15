Çanakkale Şehitleri Anısına 380 Kilometre Pedal Çevirecekler

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Gebze'de kurulan "S2R Team" ekibinden 18 lisanslı bisikletçi, Çanakkale şehitleri anısına 380 kilometre pedal çevirecek.S2R Team Yönetim Kurulu Başkanı Harun Canbazoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çanakkale şehitlerini anmak için "18 Mart Çanakkale Şehitleri Bisiklet Turu"nu organize ettiklerini, bu kapsamda Gebze'den getirecekleri toprakları Çanakkale Zaferi şehitlerinin toprağıyla buluşturacaklarını söyledi.Yarın sabah Gebze Kent Meydanı'ndan başlayacak 2 gün boyunca Çanakkale'ye kadar bisiklet kullanacaklarını anlatan Canbazoğlu, şunları kaydetti:"İnşallah bir kaza ve sakatlığa mahal vermeden iki günde 18 kişiyle 380 km yolu pedal çevirerek tamamlamayı planlıyoruz. Bizlere bu süreçte destek veren, inanan ve güvenen herkese teşekkür ediyorum.16 Mart sabahı saat 8.00'de tüm Gebze halkını Gebze Kent Meydanı'na sporcularımızı uğurlamaya, moral ve motivasyon vermeye davet ediyorum."