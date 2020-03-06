Çanakkale şehitleri anısına, İpsala'dan Şehitler Abidesi'ne yürüyorlar

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına memleketi Edirne 'nin İpsala ilçesinden yola çıkan Yılmaz Bayraktar ve Murat Sansar, 3 günde yaklaşık 170 kilometreyi yürüyerek, katedip, Şehitler Abidesi'ne ulaşacak.

Atam Motosiklet Kulübü İpsala Temsilcisi Yılmaz Bayraktar ve arkadaşı Murat Sansar, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla şehitler anısına Şehitler Abidesi'ne ulaşmak üzere İpsala'dan yürüyerek, yola çıktı. Amaçlarının 3 günde yaklaşık 170 kilometreyi katedip, Şehitler Abidesi'ne ulaşmak olduğunu belirten Bayraktar, "2 yıldır İpsala'dan Çanakkale'ye şehitlerimiz için saygı yürüyüşü yapıyorum. Bu yıl İpsala'dan kara kalem sanatçısı Murat Sansar arkadaşımla bir farkındalık yaratmak amacıyla 3 gün sürecek yürüyüşümüze başladık. Hedefimiz pazar günü Şehitler Abidesi'ne varmak. Projemizin amacı, Türkiye'de emniyet güçlerine, polislerimize, askerimize 'hayırlı görevler' dilemek ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla da şehitlerimizi anmak" dedi.Murat Sansar ise ilk kez yürüyüşe katıldığını dile getirerek, "Yılmaz Bayraktar arkadaşım 3 yıldır Şehitler Abidesi'ne yürüyor. Bu yıl beraber katılmaya karar verdik. Yolculuğumuz 3 gün sürecek. İpsala'dan başladık. Ben kara kalem çizimleri yapıyorum. Yolda çeşitli fotoğraflar çekiyoruz. Yürüyüş sona erdiğinde anılarımızı kara kalem çizimlere aktaracağım" diye konuştu.