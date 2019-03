Çanakkale şehitleri gözyaşları ve dualarla anıldı

Kaynak: İHA

Çanakkale şehitleri gözyaşları ve dualarla anıldıŞehitler gözyaşları ve dualarla anıldıBALIKESİR - 18 Mart Şehitleri Anma Günü'ndü Balıkesir Valiliği'nin düzenlediği programla şehitler anıldı. Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Şehitler Anıtı'na çelenk konularak, Şehitlik Defteri imzalandı. Düzenlenen anma programında şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. Balıkesir Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törene Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Fikret Şahin ile protokol üyelerinin yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.Şehitler Anıtı'na çelenk sunumunun ardından İstiklal marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Bnb. Mehmet Özgür Çekiç Çanakkale Zaferi'nin şanlı tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.Binbaşı Mehmet Özgür Çekiç yaptığı konuşmada, "Mazisi insanlık tarihiyle başlayan Yüce Türk Milleti dünya tarihine unutulmayacak, ders alınacak ve yaşatılacak birçok destan yazmıştır. Ancak bir benzeri dahi yoktur ki; insan dayanıklılığı, inisiyatifi, cesaret ve kararlılığı bir ülkenin geleceği üzerinde bu kadar tesirli olsun. Çanakkale Zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin değiştiği, olayların akışı üzerinde Türk Milletinin belirleyici bir rol oynadığı, Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin tutuşturulduğu, Yüce Türk Milleti'nin kahramanlık ve fedakarlığının doruk noktasına ulaştığı, Türk Milletinin kaderinin ve zamanın akışının değiştiği tarihi bir olaydır. Bir milletin gücü, saygınlığı, onuru, bağımsızlığı ve mutluluğu şehit kelimesinde gizlidir. Aziz vatanımızı canı pahasına şan ve şerefle korumuş ve en kutsal mertebeye ulaşmış aziz şehitlerimize bir kez daha şükran ve minnetle anmak için bugün burada toplanmış bulunmaktayız. Vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelik tehditler karşısında bu büyük millet, şehit olmayı her zaman bir onur ve g3urur kaynağı olarak görmüştür. 'Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır' dizesi, bu anlayışımızın bir göstergesidir. Bağımsız bir devlet olarak atalarımızın bizlere emaneti olan bu topraklarda, dünyanın saygın devletlerinden biri olarak yaşamamızı şehitlerimize borçlu olduğumuzun bilinci içerisindeyiz. Gurur duyuyoruz; çünkü onlar bu kutsal vatanı ve şanlı ay yıldızlığı bayrağı canlarını feda ederek bizlere emanet ettiler" diye konuştu.Konuşmanın ardından Vali Ersin Yazıcı ve protokol üyeleri şehitlik defterini imzalayarak şehit kabirlerine kırmızı karanfil bıraktı. Vali Ersin Yazıcı ve beraberindekiler şehitlerin kabirleri başlarındaki şehit ailelerine sabırlar diledi.Niğde'de Şehitler dualarla anıldıNİĞDE - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl dönümü dolasıyla şehitler Niğde'de dualarla anıldı. Niğde Şehitliği'nde yapılan törene Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve çok sayıda şehit ailesi katıldı.Şehitlik Anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan kutlamalarda şehitler için Kuran-I Kerim okundu. Niğde İl Jandarma Komutanlığına bağlı tören birliği saygı atışı yaptı ve şehit çocukları şiirler okudu.Törende konuşan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, "Bu gün dualarla andığımız günün anlamının ve öneminin bizler için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü bu kara toprağın bağrında yatan yiğitler hainlerle mücadele ederken sadece kendi ailesini düşünmedi, bu milletin namusunu huzurunu birlik ve beraberliğini, Vatanın bölünmez bütünlüğünü düşünerek şehadete eriyorlar. Şehadete eren kahramanlarımızın emanetleri sizler bizim için değerli ve kıymetlisiniz. Oğlunun Albayrağa sarılı tabutunu kucaklayan ana baba, her gün kapıdan girecekmiş gibi özlemle bekleyen eşi, kimi doğmuş kimi doğmamış yetim kalan şehit çocuklarımız sizler bu milletin onur ve şeref tablosusunuz her zaman başınız dik olsun çünkü bu güzel mertebeye Allah sizleri layık gördü. Bu Madalyayı Gururla ve Onurla taşıyınız Allah'ım sizlerden razı olsun" dedi.Demir konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenler değil! Çanakkale'yi Çanakkale yapan gelenleri karşılayan asil ruhtur. Öyle bir ruhturki, (Çelik ve Barut) inancın ve imanın karşısında yenik düşmüştür. Çanakkale'de öyle bir millet vardıki işte o milletin yetiştirdiği yiğitler dedelerinden aldığı asil ruhla, Terörle Mücadelede, Hendek Operasyonunda, Fırat Kalkanı Harekatında, Afrin Operasyonunda, Münbiç Operasyonunda ve 15 Temmuz Hain Darbe girişiminde tüm hainleri kendi kazdıkları çukura gömdü. Biz Türk milleti olarak toprağımızı, bayrağımızı namusumuz bildik, bu uğurda yüz binlerce şehit ve gazi verdik bizler şehit aileleri olarak her zaman kardeşlikten ve barıştan yana olduk, bu milletin huzurunu bozmak için uğraşan münafıkların karşısında olduk ve her daimde olmaya devam edeceğiz. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, bayrağımız göklerde, en yüksekte ezanımız her daim gür sesle okunacak ve toprak bütünlüğümüz her zaman daim olacaktır."Şehitlik alanında yapılan törenin ardından etkinlik Kültür Merkezi'nde devam etti.Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde 'Çanakkale' ruhuEDİRNE - Türkiye'de, Çanakkale'den sonra en büyük ikinci şehitlik olan Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlendi. Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'nde düzenlenen, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma programına, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, gaziler, şehit aileleri yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı."Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun"Abidiye çelenk sunumunun ve tören mangasının saygı atışışın ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp anıt defterini imzaladı ve "Bütün şehitlerimizin ruhları şad olsun. Allah cümlesine rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından yaptırılan duanın ardından katılımcılar, şehitliğe kırmızı karanfiller bıraktı. Törenin sonunda, oluşturulan Şehitler Hatıra Ormanı'na fidan dikimi gerçekleştirildi.18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma programı kapsamında, Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'ndeki törenlerin ardından Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen anma etkinlikleri ile program son buldu.Aksaray'da şehitler mezarı başında anıldıAKSARAY - Aksaray'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen törenle şehitler anıldı. Aksaray'da 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle tören düzenlendi. Öğrencilerin Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirleri okuduğu törende 3 pare atış yapıldı.Vali Ali Mantı yaptığı konuşmasında, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Birliğimizi beraberliğimizi bozmadığımız taktirde dağılıp parçalanmadığımız takdirde ne büyük imkanlar ortaya çıkardığımızı gösteren çok büyük mücadelelerimizden bir tanesidir. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi bozdurmasın. Biz birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece bu millet inşallah yeryüzünde ilelebet kalacaktır ve adalet dağıtacaktır. Bu vatan için şehit olan bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum" dedi.Şehitler için saygı atışının yapıldığı törende, Ali Mantı protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Edilen duanın ardından tören sona erdi.Aksaray Şehitliğinde düzenlenen törene Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray İl Müftüsü Cemalettin Bal, daire müdürleri, STK başkanları katıldı.Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümüESKİŞEHİR - Eskişehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Eskişehir Hava Şehitliği'nde düzenlenen törene, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, AK Parti Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, askeri erkan, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Tören, şehitlik anıtına çelenk sunumları ve saygı atışı ile başladı. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Daha sonra Yüzbaşı Ali Çevik günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Yüzbaşı Çevik, "Bugün Türk vatanının bölünmez bütünlüğünün korunması, bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması ve yüce milletimizin bağımsızlığı uğruna ölmeyi bir şeref bilerek Çanakkale'de, Yemen'de, Kafkaslar'da Kurtuluş Savaşı'nda, Kore'de, Kıbrıs'ta, 15 Temmuz menfur darbe girişiminde teröristle mücadele harekatı kapsamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında hayatlarını feda ederek bütün rütbelerin en yücesi olan şehadet mertebesine ulaşan kahraman şehitlerimizi anma günüdür" dedi.Konuşmadan sonra İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua edildi. Tören, Şehitlik Şeref Defteri'nin imzalanması ve şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.Dumlupınar'da 253 bin Çanakkale şehidi için 253 bin hatim okunduKÜTAHYA - Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde düzenlenen programda Çanakkale Şehitleri için tarihi Mekez Camii'nde Sabah namazında daha önce okunan 253 bin hatim için dua okundu. Çanakkale savaşında şehit olan 253 bin mehmetcik için okunan hatimlerin duasının ardından protokol tarafından kurtuluş savaşında askerlerin o gün yediği buğday çorbası ve üzüm hoşafı 500 kişiye ikram edildi.Daha sonra Anıt meydanından Şehitliğe kadar olan 3 kilometrelik mesefa Türk bayrakları ve şehitler için atılan sloganlarla yüründü. YürüyüştenIrak'ın kuzeyindeki operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yaşar Çakır için "Yaşar Çakır Ruhun Şad Olsun sloganları atıldı ve Çanakkale türküleri söylendi.Şehitlikte yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.Programa Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli, İlçe Müftüsü Yunus Yüksel, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve lise öğrencileri katıldı.Kaymakam Abbasoğlu, Şehitlikte yaptığı konuşmada, "Çanakkale zaferimizin 104. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyor, Çanakkale destanının tüm kahramanlarını bir kez daha hürmetle ve minnetle yad ediyorum. Tarihin her döneminde bizlere örnek olan ecdadımız. toprak bütünlüğümüzü korumak, yurdumuza alçaklara uğratmamak için, 1915 de Çanakkale'de, 1922 de Dumlupınar'da, eşine az rastlanır bir mücadele vermiş, ihtiyarı, genci, kadını ve çocuğuyla top yekün bir bağımsızlık örneği sergilemiştir" dedi.Program sonunda öğrenciler tarafından şiirler ve çanakkale türküleri seslendirildi. İlçe Müftüsü Yunus Yüksel eşliğinde "Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, Sana ağuşunu açmış, duruyor Peygamber" denilerek Dumlupınar'dan Çanakkale'ye topluca mesaj gönderildi.Ordu'da Çanakkale coşkusuORDU - 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü münasebetiyle Ordu Valiliği tarafından anma programı gerçekleştirildi. Eskipazar mevkisindeki Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen anma programında, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ve beraberindekiler, programa katılan şehit aileleri ile görüştü. Şehitlik Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunması ile devam etti.Ordu Valisi Seddar Yavuz programda yaptığı konuşmada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyoruz. Kahraman gazilerimize hayırlı ve uzun bir ömür diliyoruz. Çanakkale Zaferi'nde ve Kurtuluş Savaşı'nda bu milleti esaret mahkum etmeyen hepimizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. 18 Mart Şehitler Günü vesilesi ile tüm şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz" dedi.Jandarma Yüzbaşı Namık Kurtoğulları ise 18 Mart tarihinin öneminden bahsederek, şunları söyledi: "Ulusumuzun tarihin her sayfasında onurla yer almasını sağlayan, kanlarıyla üzerinde yaşadığımızı toprakları vatan yapan, bağımsızlığımızın timsali bayrağımızı bizlere armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar sürecek varlığının manevi simgesi aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla andığımız bir gündür. Ulusumuzun tarihi, her sayfası altın harflerle yazılmış destanlarla doludur. Bu destanların yazarı, Niğbolu'da, Varna'da, Kosova'da, Çaldıran'da, Moğaç'ta, Çanakkale'de, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, İnönü'de, Sakarya'da, Afyon'da bir gül bahçesine girercesine kara toprağa girmiş kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizdir. Tarihin şeref sayfalarından birisi de bundan 104 yıl önce 18 Mart'ta Çanakkale'de yazılmıştır. Çanakkale'de teknik üstünlük, yurt ve ulus sevdası karşısında bütün anlamını yitirmiş, zafer mertlikle kucaklaşmış, ölüm şehit olmakla yüceltilmiştir."Konuşmaların ardından heyet, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak dua etti. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunması ile devam eden program, edilen dualar ile son buldu.18 Mart Çanakkale Şehitleri anıldıZONGULDAK - 18 Mart Şehitleri Anma Günü Zonguldak Şehitler Anıt'ı önünde düzenlenen törenle yapıldı. Zonguldak Şehitler anıtında düzenlenen törene; Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, Belediye Başkan Vekili Olcay Can, Alay Komutanı Gökhan İnan, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, Şehit Aileleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Yorulmaz, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Başar, siyasi partilerin belediye başkan adayları, siyasi partilerin il ve merkez ilçe başkanları, partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütleri, daire müdürleri, gaziler, askerler, emniyet mensupları, şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.Törende, Zonguldak Şehitler Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından konuşma yapan Şehit Aileleri Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Mustafa Yorulmaz, şöyle konuştu: "Türk Ulusu tarih boyunca ülkesinin bütünlüğünü ve bağımsızlığını halkın hürriyeti için Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve yurdun her köşesinde birçok şehit vererek bütün köşesinde birçok şehit vererek bütün dünyaya gücünü ispat etmiştir. 18 Mart Şehitler Günü'nde andığımız bugünde değerli gazilerimiz ve şehit yakınlarımızı saygıyla anıyorum. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini de nefretle kınıyoruz. Bu vatan için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin aramızda bulunmayışını yaşadığımız bu hüzünlü günümüzde askerlik vazifesini yerine getirirken şehit olan tüm evlatlarımızı rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Aziz gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyoruz."Konuşmanın ardından Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ın şehitlik şeref defterini imzalamasının ardından protokol üyeleri Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.