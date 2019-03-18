Çanakkale Şehitleri İçin Hatim Duası

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü' için ülke genelinde düzenlenen programlarda, Seydişehir ilçesinde de şehitler için hatim duası yapıldı.<br><br>Seydişehir Müftülüğü'nün organizesiyle, Seyyidharun Camisi'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.<br><br>Okunan salavat-ı şerifelerin ardından, Seydişehir Müftüsü Adem Bebek, 18 Mart Çanakkale Zaferi yıl dönümü nedeniyle Çanakkale şehitleri için Seydişehirli vatandaşlar tarafından okunan bin Hatmi Şerif'in duasını yaptı.<br><br>Proğram sonunda cami çıkışında gelen cemaate çorba ikram edildi.