Çanakkale şehitleri için İzmir'de anma töreni
İzmir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
18.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:16
İzmir 'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle Kadifekale Şehitliği'nde tören yapıldı. Çelenk merasiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende dualar edildi. Protokol üyeleri, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret edip karanfiller bıraktı. İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan ile Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak'ın da mezarını ziyaret eden katılımcılar dua etti.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Törene ayrıca; gaziler ve derneklerde katıldı. - İZMİR
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü nedeniyle Kadifekale Şehitliği'nde tören yapıldı. Çelenk merasiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törende dualar edildi. Protokol üyeleri, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret edip karanfiller bıraktı. İdlib'de şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan ile Piyade Uzman Onbaşı Muhammed Mustafa Ak'ın da mezarını ziyaret eden katılımcılar dua etti.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Ali Sivri, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un katıldığı törende duygu dolu anlar yaşandı. Törene ayrıca; gaziler ve derneklerde katıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
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