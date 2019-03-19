Çanakkale Şehitleri İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Yavuzeli
ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi
ve Şehitler Günü dolayısıyla Yavuzeli İlçe Müftülüğü tarafından Haci Hasan Alaparmak Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.
Haci Hasan Alaparmak Camisinde akşam namazına müteakiben gerçekleşen mevlid programına İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun
, İlçe Müftüsü Halil Bilik, ilçe merkezinde bulunan Camii İmam Hatipleri, Şehit Aileleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
İlahilerin okunup duaların edildiği programda çeşitli ikramlarda da bulunuldu. - GAZİANTEP
Güncel
Kaynak: İHA