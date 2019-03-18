Çanakkale Şehitleri İçin Öğrenciler Hatim Duası Okudu

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Yalıhüyük ilçesinde Çanakkale şehitleri düzenlenen törenlerle anıldı.İlçedeki resmi proğram Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması başladı.Etkinlikler şehitlik ziyareti ve burada okunan duaların ardından Yalıhüyük düğün salonunda sürdü.İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin burada yaptığı programda, günün önemine yönelik konuşmalar, öğrencilerin şiir okumaları ve slayt gösterisi ile sürdü.Yalıhüyük İmam Hatip öğrencileri şehitler günü dolayısı ile Kur'an-ı Kerim hatmi indi. Hatim duasını ise İlçe Müftüsü Önder Özkan yaptı.Öğrencilerin hazırladığı Çanakkale Şavaşlarını anlatan bir skeç sahnelendi.İzleyicilerden büyük alkış alan skeç izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.Programa Ahırlı Kaymakamı, Yalıhüyük Kaymakam Vekili Kadir Yurdagül, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları ve ilçe sakinleri katıldı.Program sonunda Kaymakam Kadir Yurdagül ve protokol üyeleri oyunu sergileyen öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.