Çanakkale Şehitleri Kocaeli'de Anıldı

Kaynak: İHA

Kocaeli'de 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde şehitler, düzenlenen törenle anıldı. Şehitliği dolduran aileler, gözyaşları içinde şehitlerin mezarları başında dua ettiler.18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Kocaeli'de şehitler, düzenlenen törenle anıldı. İzmit ilçesinde bulunan Namazgah Şehitliğinde Çanakkale Şehitleri için anma töreni gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Anma töreni, şehitlikte bulunan anıta çelenk sunumu ile başladı. Yapılan sunumun ardından tören şehitler için anma atışının yapılması sonrasında, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti."Çanakkale Zaferi, Türk ulusunun kahramanlık ve fedakarlığını sergilediği çok güzel bir zaferdir"Törende günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı. Konuşmasında Türk ulusunun Çanakkale Zaferi ile tekrardan ayağa kalktığını ifade eden Deniz yarbay Yaşar Hüseyin Yağdıran, "Bugün her zaman gurur duyduğumuz; şanlı tarihimiz kanlarıyla yazan; savaşta, barışta, eğitim ve tatbikatlarda hayatlarını feda ederek bizlere kutsal vatan toprakları üzerinde bağımsız yaşama hakkını armağan eden aziz şehitlerimizin günüdür. Çanakkale Deniz Zaferi, vatanın bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığı söz konusu olduğunda Türk ulusunun neleri başarabileceğinin kanıtıdır. Kısıtlı silah ve cephanesinin yanı sıra, mütevazi donanmasıyla kendinden çok üstün düşman kuvvetlerine karşı Türk insanının yurt sevgisi ve vatanını savunma azim ve kararlılığıyla neleri başarabileceğinin en güzel kanıtıdır. Türk ulusunun kahramanlık ve fedakarlığını sergilediği çok güzel bir zaferdir. Milletimize bağımsız ve birlik içinde yaşama onurunu veren aziz şehitlerimizin aynı kararlılıktaki harefleriyiz" dedi.Şehit mezarlarına karanfil bırakıldıKonuşmaların ardından tören öğrenciler, tarafından şiir okunması ile devam ederken, daha sonra protokol üyeleri tarafından şehitlik şeref defteri imzalandı. Şeref defterini imzalayan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Çanakkale Zaferi'nin Türk ulusunun elde ettiği en büyük zaferlerden birisi olduğunu ifade ederek, tarihten silinmek istenen bir milletin dirilişinin simgesi olan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde tüm şehitleri içtenlikle andıklarını söyledi. Şeref defterinin imzalanmasının ardından şehitlikte bulunan şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Tören, yapılan Kuran-ı Kerim tilaveti sonrasında edilen dualarla son buldu."Şehitlerimiz oldukça bu vatan bizimdir"Öte yandan, aileler 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında şehitliği doldurdular. Mezarlara karanfil bırakan şehit yakınları, mezarları başında şehitleri andılar. 1995 yılında Silopi'de şehit düşen Jandarma Komando Er Cemil Fidan'ın mezarını ziyaret eden annesi Meryem Fidan, gözyaşlarına hakim olamadı. Çanakkale Zaferi'nin onurunu oğlunun mezarı başında yaşadığını ifade eden anne Fidan, "Kahraman Mehmetçiğimiz çok büyük. Onlar olmazsa biz burada yaşayamayız. Onlar orada savaşmazsa biz burada yaşayamayız. "Şehitlerimiz oldukça bu vatan bizimdir" dedi. - KOCAELİ