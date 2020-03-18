Çanakkale Şehitleri Sarıkamış'ta anıldı
Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü, Sarıkamış'ta kutlandı.
18.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:59
Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü, Sarıkamış 'ta kutlandı.
Sarıkamış Şehitliği'nde gerçekleşen anma törenine Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Ahmet İşler, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali katıldı.
Türkiye'de de görülen Koronavirüs vakaları nedeniyle buruk ve sınırlı sayıdaki davetli ile gerçekleştirilen programda, Şehitler Anıtı'na çelenkler konuldu.
SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, "Süngülerle yazılan bu destanı sonsuza kadar yaşayacağız ve yaşatacağız. Toprakları toprak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Vatanımızın kurtuluşu uğrunda Sarıkamıştan Çanakkaleye Ülkemizin her yerinde göğüsünü siper eden, başta Ulu Önderimiz olmak üzere, bize bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyoruz" dedi. - KARS
Sarıkamış Şehitliği'nde gerçekleşen anma törenine Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Ahmet İşler, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali katıldı.
Türkiye'de de görülen Koronavirüs vakaları nedeniyle buruk ve sınırlı sayıdaki davetli ile gerçekleştirilen programda, Şehitler Anıtı'na çelenkler konuldu.
SONSUZA KADAR YAŞATACAĞIZ
Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, "Süngülerle yazılan bu destanı sonsuza kadar yaşayacağız ve yaşatacağız. Toprakları toprak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Vatanımızın kurtuluşu uğrunda Sarıkamıştan Çanakkaleye Ülkemizin her yerinde göğüsünü siper eden, başta Ulu Önderimiz olmak üzere, bize bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyoruz" dedi. - KARS
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Sarıkamış, Piyade, Güncel
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