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Çanakkale şehitlerine denizden selam

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri ile Çanakkale Şehitler Abidesi selamlanarak, şehitlere saygı sunulduğu açıklandı.

13.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:05
Çanakkale şehitlerine denizden selam

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri ile Çanakkale Şehitler Abidesi selamlanarak, şehitlere saygı sunulduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Karadeniz'den Ege'ye intikal eden İtalyan Tuğamiral Fantoni komutasındaki İtalyan ITS Fasan, Kanada'ya ait HMCS Frederıcton ve TCG Salihreis fırkateyninden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 gemileri, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamlayarak şehitlerimize saygılarını sundu" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale, Güncel
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