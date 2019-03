Çanakkale Seramik Truva Koleksiyonuna 'EDIDA 2018' Ödülü

Çanakkale Seramik'in '2018 Troya Yılı' kapsamında hayata geçirdiği, Can Yalman Design tarafından tasarlanan Truva Koleksiyonu, EDIDA 2018 Ödülleri'nde, Duvar Kaplama kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

30 yıldır 25 ülkede yayınlanan Elle Decoration dergisinin uluslararası tasarım yarışması 'EDIDA Uluslararası Tasarım Ödülleri-2018'in kazananları belli oldu. Her ülkede Elle Decoration editörlerinin seçimleriyle belirlenen ve toplam 15 kategoride dereceye girenlerin ödülleri, Ulus 29'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Dünya çapında 100'ün üzerinde kayıtlı endüstriyel tasarıma imza atan Can Yalman, Çanakkale Seramik için '2018 Troya Yılı' kapsamında tasarladığı Truva Koleksiyonu ile Duvar Kaplama kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Truva'nın ışıltısından ilham aldık

Kültürel bir mirası, o dönemin bakış açısı ve duygusuyla ürüne aktarırken, aynı zamanda ürünü günümüz koşulları ve anlayışına adapte etmeye çalıştıklarını belirten Can Yalman, Çanakkale Seramik Truva Koleksiyonu ile ilgili şunları söyledi: ''Truva, bir şehrin ötesinde çok katmanlı bir hikaye, değer ve kültür; 3500 yıllık tarihi boyunca taş, bronz ve metal işçilerinin en iyi örneklerine ev sahipliği yapmış yedi katmanlı bir şehir... Bu zenginliği alıp bir ürüne yedirmek çok zor; bu yüzden döneminin tasarım, estetik ve işçilik anlayışını inceleyerek Truva'nın mirasından parçaları çağımıza adapte edebileceğimiz ürünler tasarlamaya çalıştık. Her parçası başlı başına bir koleksiyona ilham olabilecek Priam hazinesinin Diadem'inin görkemini, ışık yansımalarıyla ve altın işlemeleriyle üç boyutlu olarak seramiğe taşımak üzere yola çıktık. Dönemin altın işçiliğini ve detaylarını anlamaya çalışarak yarım ay şeklindeki bu tacın ihtişamını yansıtmak istedik. İlk etapta, banyoda en fazla gördüğümüz ve etkileşimde olduğumuz alan lavabo ve aynanın etrafına bu tacı giydirmeyi düşündük; ne kadar ihtişamlı olacağını da uygulamada kullanıcının tercihine bırakan bir tasarım yaptık. Yedi farklı şehirden oluşan Truva'nın katmanlarını yansıtma fikriyle yola çıkarak oluşturduğumuz seri ismini Kaz Dağları'ndan alıyor. Bu seride Truva'da her çağda ve her köşede kendini gösteren altıgen formdan ve yine hazinenin ışıltısından ilham aldık. Üç boyutlu çizgiler kullanarak da çağlar boyunca kullanılan altıgen formun derinliğini vermeye çalıştık."

Çanakkale Seramik, Truva Koleksiyonu ile ihtişamlı bir geçmişi yansıtıyor

Çanakkale Seramik Truva Koleksiyonu, Troya'nın 3 bin 500 yıllık ihtişamlı geçmişine, dünya çapındaki değerine ve bu kültürel mirasın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla tasarlandı. Truva Koleksiyonu, Diadem ve Iliada serilerinden oluşuyor. Truva'da bulunan Priam hazinesinin en görkemli parçası olan 'diadem', Helen'in tacı olarak da biliniyor. Diadem, bu ihtişam sembolünün günümüze uyarlandığı seramik serisi olarak, tüm dünyaya bu değerli kültürün bir parçasını yansıtıyor. Homeros'un 'İlyada' destanından adını alan Iliada serisi, Truva'nın yedi katmandan oluşan tarihini, dönemin primitif form ve desen anlayışı ile birleştirerek ihtişamlı antik çağ yaşamını günümüze taşımayı amaçlıyor. Seramikte 3 boyutlu sade hatlar, altın, bronz detaylar, doğal taş kullanımı ile zengin bir kombinasyon oluşturuyor.

Kaynak: Bültenler