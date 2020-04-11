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ÇANAKKALE Sessizliği bürünen Türkiye'nin en büyük adası 'Gökçeada', havadan görüntülendi

Sessizliği bürünen Türkiye'nin en büyük adası 'Gökçeada', havadan görüntülendiÇANAKKALE'nin, Kuzey Ege Denizi'ndeki tarih, doğa ve turizm cenneti olan, Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında drone ile havadan görüntülendi.

11.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:53
Sessizliği bürünen Türkiye 'nin en büyük adası ' Gökçeada ', havadan görüntülendi
ÇANAKKALE'nin, Kuzey Ege Denizi'ndeki tarih, doğa ve turizm cenneti olan, Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında drone ile havadan görüntülendi. Ada sakinlerinin yasağa uyduğu gözlendi.
Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ilçesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrısına uydu. Türk ve Rum kültürünün iç içe yaşadığı ilçede polis, jandarma, sağlık çalışanları, diğer kurum ve kuruluş çalışanları özveriyle çalışarak, vatandaşların evde kalmasını sağlıyor. Drone ile havadan görüntülenen ilçede ayrıca, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik denetim gerçekleştirildi.
İtalya'da 1999 yılında kurulan, 'sakin' felsefesine ve kendi özelliklerine sahip çıkan kentlerin bir araya geldiği Cittaslow Birliği, Türkiye'den üye 14 yerden biri olan Gökçeada'yı, 2011 yılında dünyanın ilk sakin adası seçmişti. ÇANAKKALE Sessizliği bürünen Türkiye’nin en büyük adası ’Gökçeada’, havadan görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Ege Denizi, Gökçeada, Türkiye, Güncel
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