Çanakkale Seyyar Şemsiye Tamircisi

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:11



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:11

Seyyar şemsiye tamircisiÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, şemsiye tamircisi Ethem Tarar (68) bahar ve kış aylarında mesleğini ilçe ilçe gezerek yapıyor. Yağmurlarla birlikte işleri artan ve bu işten ayda ortalama bin 500 TL kazanarak evinin geçimini sağlayan Tarar, yeni şemsiye fiyatının neredeyse tamir fiyatıyla aynı düzeye gelmesi nedeniyle mesleğin artık yok olmaya başladığını da belirtti.Ezine ilçesinde yaşamını sürdüren 45 yıllık şemsiye tamircisi Ethem Tarar, bahar ve kış aylarında ilçe ilçe gezerek şemsiye tamir ediyor. Bahar aylarında yağmurların başlamasıyla birlikte tamir için takım çantasını alarak ilçe ilçe dolaşan evli ve bir çocuk babası Ethem Tarar, tamir ettiği şemsiyelerle evinin geçimini sağlıyor. Son olarak Bayramiç ilçesine giderek Atatürk Caddesi'nde tezgah açan Tarar, geldiğini duyurmak için belediye hoparlöründen anons yaptırdı. Anonsu duyan ilçe halkından kimisi şemsiyesinin kırılan telini değiştirdi, kimisi de yırtılan bezini. Bazı şemsiyelerin değerinin fazla olması, bazılarının ise anılarının bulunması nedeniyle çöpe atılamadığını ve tamir yoluna gidildiğini belirten Tarar, bu sayede ekmeğini kazanmaya devam ettiğini söyledi.Özellikle Çin malı ürünlerin çıkmasıyla birlikte şemsiye fiyatlarının çok düştüğünü ve neredeyse tamir fiyatına yeni şemsiye alındığını belirten Ethem Tarar, şöyle konuştuBenim bir avantajım vatandaşın ayağına gitmem. Genelde bozulan şemsiyeler çöpe atılıyor artık. Bu nedenle bizim meslek yok olmaya başladı. Kimisi bu işi bıraktı, kemisi vefat etti. Çanakkale'de bir ben kaldım ama arada çöpe atmak yerine şemsiyesini tamir ettirenler de var. İlçelere işe gittiğimde, 5-10 tane şemsiye tamir ettiğim oluyor. Şemsiyenin arızasına göre de 5 ile 10 TL arasında tamir ücreti alıyorum. Bazı vatandaşlar ise 10 TL tamir parası vermek yerine 20 TL'ye yenisini alacağını söylüyor. Özellikle yağmurlar başlayınca benim de işlerim açılıyor. Yağmurların uzun sürmesi de benim işlerimin devam etmesini sağlıyor. Bahar ve kış aylarında aylık ortalama bin 500 TL civarında kazanıyorum.