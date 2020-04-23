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Çanakkale sokaklarında, evdeki çocuklar için 23 Nisan eğlencesi

Çanakkale sokaklarında, evdeki çocuklar için 23 Nisan eğlencesiÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesi sokaklarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar için Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

23.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:43
Çanakkale sokaklarında, evdeki çocuklar için 23 Nisan eğlencesi
ÇANAKKALE merkeze bağlı Kepez beldesi sokaklarında, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan çocuklar için Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Süslenen araçlardan 23 Nisan şarkıları çalındı.
Ülke genelinde planlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında bu yıl iptal edildi. Bu nedenle Çanakkale'de sadece Atatürk Anıtı'na sosyal mesafe kuralına uyularak, çelenk bırakma töreni düzenlendi. Kente bazı belediyeler tarafından ise evlerinden çıkamayan çocuklar için 23 Nisan etkinlikleri hazırlandı. Çanakkale merkeze bağlı Kepez Belde Belediyesi'nce bayram coşkusu, sokaklara taşıdı. Balonlarla süslenen araçlardan birinde çocuk bandosu diğerinde ise palyaçolar, 23 Nisan şarkıları çalarak, sokakları dolaştı. Müziği duyan çocuklar ise aileleriyle balkon ve pencerelere çıkarak, coşkuya ortak oldu. Çanakkale sokaklarında, evdeki çocuklar için 23 Nisan eğlencesi

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale, 23 Nisan, Kepez, Güncel , Haber
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