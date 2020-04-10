Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ÇANAKKALE Sosyal mesafeli çelenk töreni

Sosyal mesafeli çelenk töreniÇanakkale'de, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıldönümü nedeniyle sosyal mesafeli çelenk töreni düzenlendi.

10.04.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:10
Sosyal mesafeli çelenk töreni
Çanakkale 'de, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175'inci yıldönümü nedeniyle sosyal mesafeli çelenk töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk törenine, İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman başta olmak üzere, koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda teşkilat mensubu katıldı. Tören İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla çelenk töreni sona erdi. Törenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilmesi dikkat çekti. ÇANAKKALE Sosyal mesafeli çelenk töreni

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Meydanı, Çanakkale, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı Haberler
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini bıçakladı
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Haberler ›› Güncel ››ÇANAKKALE Sosyal mesafeli çelenk töreni - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:58: Balkona sıkışan kumruyu itfaiye ekibi kurtardı - Haber 12:58: Cadde ve sokaklarda korona virüs temizliği - Haber 12:57: Gölbaşı Belediyesi apartman görevlilerine maske dağıttı - Haber 12:56: İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor - Haber 12:56: 10 yaşındaki çocuk biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 12:20: Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler