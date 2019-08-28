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Çanakkale şüpheli valizden kıyafet çıktı

Şüpheli valizden kıyafet çıktıÇanakkale'de, polisevi yakınına bırakılan valiz, paniğe yol açtı.

28.08.2019 15:26
Şüpheli valizden kıyafet çıktı
Çanakkale'de, polisevi yakınına bırakılan valiz, paniğe yol açtı. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan valizden kıyafet çıktı.
Kordon boyundaki polisevi yakınında saat 12.30 sıralarında, banklarının bulunduğu alanda unutulan valiz, kısa süre panik yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturdu. Bölgedeki vatandaşlar, uzaklaştırıldı. Daha sonra bomba imha uzmanı, şüpheli valizi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Valizden, kıyafet çıktı.
Çanakkale şüpheli valizden kıyafet çıktı

Çanakkale, Güncel

Kaynak: DHA

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