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Çanakkale Ticaret Borsası heyetinden DTSO'ya ziyaret

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bir dizi iş görüşmeleri için Diyarbakır'ı ziyaret eden Çanakkale Ticaret Borsası (ÇTB) üyelerini ağırladı.

13.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:23Çanakkale Ticaret Borsası heyetinden DTSO'ya ziyaret
Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bir dizi iş görüşmeleri için Diyarbakır'ı ziyaret eden Ticaret Borsası (ÇTB) üyelerini ağırladı.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı Celalettin Birtane, meclis üyeleri, Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral DTSO'yu ziyarete gelen Çanakkale İl Vali Yardımcısı ve Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Sefer Kaya Üzen ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çanakkale Ziraat Odaları Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet ile bir araya geldi.

Burada konuşan DTSO Başkanı Kaya, Çanakkale ve Diyarbakır kentlerinden birinin bu topluluğa kapı açan diğerinin de bu topluluğun bir arada kalmasını dağıtmak isteyenlere kapıyı kapatan iki kent olduğunu ifade etti. Çanakkale'nin buraya gelmesinin kendileri için önemli olduğuna değinen Kaya, "Toplumsal barış anlamında bu ziyaret çok önemlidir. Bazı algıların kırılabilmesi için bu tür ilişkilerin geliştirilmesi gerekiyor. Bizlerin de sizlerin yaşadığı yerleri görmemiz, birlikte işler yapmamız Türkiye'nin hem kalkınması hem de toplumsal barışın oluşması açısından önemlidir. Diyarbakır'ı ziyaret etmenizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Sefer Kaya Üzen ise, "Çanakkale olarak Diyarbakır ile çok daha iyi ilişkiler içerisinde olmak zorunda olduğumuzu hissediyoruz ve bunu bir görev olarak görüyoruz. Bugün burada olmamızın en önemli nedeni iki ilin ekonomisiyle ilgili ilişkilerin geliştirilmesidir. Diyarbakırlı dostlarımızı Çanakkale'ye davet ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çanakkale heyetine Diyarbakır'ın tanıtımı, yatırım ortamı ve teşvikler hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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