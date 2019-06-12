Çanakkale trafiğine havadan denetim

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İl Jandarma Komutanlığınca havadan trafik denetimleri gerçekleştirildi.Jandarma ekiplerince, "algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amacıyla, havadan trafik denetimi için görevlendirilen Mİ-17 genel maksat helikopteri ile sağ şeritte veya uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip, kara yollarında zorunlu haller dışında duraklama, park etme konularında havadan denetim yapıldı.Denetim esnasında sürücülere emniyetli bir sürüş için mola vermenin önemi anlatıldı. Sürücüler, tatil dönüşlerinde trafik kurallarına uymaları, yorgun ve uykusuz bir şekilde yolculuk yapmamaları konusunda ikaz edildi.Eceabat'a bağlı Kilitbahir köyü, Gelibolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Umurbey yol kontrol noktalarındaki denetimlerde 7 araç sürücüsü hakkında toplam bin 137 lira idari para cezası uygulandı.