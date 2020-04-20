Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ÇANAKKALE Traktör girmeyen bağlar, atlarla sürülüyor

Traktör girmeyen bağlar, atlarla sürülüyorÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Gedik köyünde, arazinin engebeli ve üzüm kütükleri arasındaki mesafenin az olması nedeniyle traktörün giremediği bağlar, atadan kalma, atlara bağlanan pulluklar ile sürülüyor.

20.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:12
Traktör girmeyen bağlar, atlarla sürülüyor
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Gedik köyünde, arazinin engebeli ve üzüm kütükleri arasındaki mesafenin az olması nedeniyle traktörün giremediği bağlar, atadan kalma, atlara bağlanan pulluklar ile sürülüyor.
Üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Bayramiç ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Gedik köyü sakinleri, traktörleriyle sarp arazideki üzüm bağlarına ulaşamıyor. Bazılarına ise kütük aralıklarının çok sık olması nedeniyle traktörlerle giremiyor. Köylüler de dedelerinden kalma eski yöntemle, atlara bağladıkları pulluklarla bağlarını sürüyor. Köylüler, düz ve sulak arazilerde ise daha farklı meyveler yetiştiriyor.
Çiftçilerden Hakkı Karaman (29), 7 dönümlük bağını arkadaşı Halil Görgül (35) ile birlikte atadan kalma atlara bağladıkları pulluklarla sürdü. İki çiftçi, engebeli arazi nedeniyle bitkin düşen atlarını, her saat başı dinlendirdi.
Hakkı Karaman, köyün sarp bir arazi yapısına sahip olduğunu, ancak Bayramiç ilçesinin en iyi üzüm bağlarının da köylerinde olduğunu söyledi. Karaman, "Arazimizin sarp olmasının yanında, üzüm kütükleri çok sık dikildiği için traktör ile sürmenin imkanı yok. Bağlarımızı sürerken en dikkat ettiğimiz konulardan birisi de atlarımızı saat başı dinlendirmek oluyor. Atların bağları sürerken otları yemeye çalışmaması için ağızlarına da telden yapılan ağızlık takıyoruz" dedi. ÇANAKKALE Traktör girmeyen bağlar, atlarla sürülüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayramiç, Bağlar, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi Haberler
Mutlu Kaya, öldürülen ablası hakkında ilk kez konuştu: Onu sevgilisi öldürmedi
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi Haberler
Oğlunun can sıkıntısını gidermek isteyen baba, bedelini ağır ödedi
Herkes Avrupa’dan beklerken, güzel haber Afrika’dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haberler
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan’a çevrildi Haberler
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Dışişleri, Karayipler’de kalan Türkler için Acun’dan yardım istedi Haberler
Dışişleri, Karayipler'de kalan Türkler için Acun'dan yardım istedi
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo’dan umudu kesip Fatih Terim’e seslendi Haberler
Ada sahibi çiftçi, Ronaldo'dan umudu kesip Fatih Terim'e seslendi
Balıkesir’de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı Haberler
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı
AK Partili Turan, partisinin ’İmamoğlu’ tutumunu eleştirdi Haberler
AK Partili Turan, partisinin "İmamoğlu" tutumunu eleştirdi
Haberler ›› Güncel ››ÇANAKKALE Traktör girmeyen bağlar, atlarla sürülüyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:56: Son 50 yılda çocuk nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 21 azaldı - Haber 10:56: Bursa'daki yarışma "evde kal" çağrısıyla son buldu - Haber 10:55: Adana'da sokağa çıkan 800 kişiye 833 bin lira para cezası kesildi - Haber 10:54: Karadeniz'de av sezonu bitti, kültür balıkçılığına ilgi arttı - Haber 10:53: Balkondaki çiftten saksafon, piyano ve kemanla konser - Haber 10:39: Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu - Haber 09:51: Son Dakika: Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu - Ekonomi 09:30: Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 3 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu - Spor 23:59: Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 23:19: Dışişleri Bakanlığı, Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için Acun'dan yardım istedi - Magazin 22:43: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti - Haber