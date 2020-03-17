Çanakkale Türküsü 9 dilde seslendirildi
Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı anısına Çanakkale Zaferi ile simgeleşen Çanakkale Türküsü'nü 9 dilde seslendirdi.
17.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:19
Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı anısına Çanakkale Zaferi ile simgeleşen Çanakkale Türküsü'nü 9 dilde seslendirdi.
Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yılı nedeniyle 9 dilde Çanakkale Türküsü'nü (Türkçe, Kürtçe, Arapça, Boşnakça, Arnavutça, Lazca, Gürcüce, Çerkezce, Makedonca) seslendirdi. Seslendirilen Çanakkale Türküsü'nün klibi de çekildi.
İlçedeki orta öğretim öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği türkünün klip çekimleri, Eyüpsultan'ın tarihi, turistik mekanlarında ve Çanakkale Şehitliği'nde yapıldı. Eyüpsultan Belediyesi Film Akademisi'nden mezun olan kursiyerler tarafından çekilen klibe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Edirnekapı'daki Şehitlik'te şiir okuyarak destek verdi. Başkan Deniz Köken, Necmettin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya" adlı şiirini okudu. - İSTANBUL
Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yılı nedeniyle 9 dilde Çanakkale Türküsü'nü (Türkçe, Kürtçe, Arapça, Boşnakça, Arnavutça, Lazca, Gürcüce, Çerkezce, Makedonca) seslendirdi. Seslendirilen Çanakkale Türküsü'nün klibi de çekildi.
İlçedeki orta öğretim öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği türkünün klip çekimleri, Eyüpsultan'ın tarihi, turistik mekanlarında ve Çanakkale Şehitliği'nde yapıldı. Eyüpsultan Belediyesi Film Akademisi'nden mezun olan kursiyerler tarafından çekilen klibe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Edirnekapı'daki Şehitlik'te şiir okuyarak destek verdi. Başkan Deniz Köken, Necmettin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya" adlı şiirini okudu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Güncel
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Güncel
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Güncel
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Güncel
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı
Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu