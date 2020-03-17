Çanakkale Türküsü 9 dilde seslendirildi
Eyüpsultan Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı anısına yeni bir projeye imza attı.
17.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:49
Eyüpsultan Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 105. Yılı anısına yeni bir projeye imza attı. Çanakkale Zaferi ile simgeleşen Çanakkale Türküsü, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında, şehitlerimizin anısına 9 dilde seslendirildi.
Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yılı nedeniyle 9 dilde (Türkçe, Kürtçe, Arapça, Boşnakça, Arnavutça, Lazca, Gürcüce, Çerkezce, Makedonca) seslendirilen Çanakkale Türküsü'nün klibi de çekildi.
İlçedeki ortaöğretim öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği türkünün klip çekimleri, Eyüpsultan'ın tarihi, turistik mekanların ile Çanakkale Şehitliği'nde yapıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu