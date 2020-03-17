Çanakkale Türküsü, şehitler anısına 9 dilde seslendirildi
Eyüpsultan Belediyesinin Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla hazırladığı proje kapsamında, Çanakkale Türküsü tüm şehitlerin anısına 9 dilde seslendirildi.
17.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:54
Eyüpsultan Belediyesinin Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla hazırladığı proje kapsamında, Çanakkale Türküsü tüm şehitlerin anısına 9 dilde seslendirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Türkçe, Kürtçe, Arapça, Boşnakça, Arnavutça, Lazca, Gürcüce, Çerkezce, Makedonca seslendirilen Çanakkale Türküsü'ne klip de çekildi.
İlçedeki ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği türkünün klip çekimleri, Eyüpsultan'ın tarihi ve turistik mekanları ile Çanakkale Şehitliği'nde yapıldı.
Eyüpsultan Belediyesi Film Akademisi'nden mezun kursiyerler tarafından çekilen klibe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Edirnekapı Şehitliği'nde Necmettin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya" adlı şiirini okuyarak destek verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan Belediyesi Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla Türkçe, Kürtçe, Arapça, Boşnakça, Arnavutça, Lazca, Gürcüce, Çerkezce, Makedonca seslendirilen Çanakkale Türküsü'ne klip de çekildi.
İlçedeki ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan Gönülden Gönüle Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği türkünün klip çekimleri, Eyüpsultan'ın tarihi ve turistik mekanları ile Çanakkale Şehitliği'nde yapıldı.
Eyüpsultan Belediyesi Film Akademisi'nden mezun kursiyerler tarafından çekilen klibe, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de Edirnekapı Şehitliği'nde Necmettin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya" adlı şiirini okuyarak destek verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Eyüpsultan Belediyesi, Çanakkale, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu