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Çanakkale Valiliği'nden 'Evinde Kal, Sağlıkla Kal Çanakkale' klibi

Çanakkale Valiliği'nden 'Evinde Kal, Sağlıkla Kal Çanakkale' klibiÇANAKKALE Valiliği, 'Evinde Kal, Sağlıkla Kal Çanakkale' sloganıyla evde kalıp koronavirüs salgınıyla mücadeleye katkı yapmalarını istediği vatandaşlara, yakında herşeyin yeniden eskisi gibi olacağını anlatan bir kliple moral verdi.

11.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:32

Çanakkale Valiliği'nden 'Evinde Kal, Sağlıkla Kal Çanakkale' klibi

ÇANAKKALE Valiliği, 'Evinde Kal, Sağlıkla Kal Çanakkale' sloganıyla evde kalıp koronavirüs salgınıyla mücadeleye katkı yapmalarını istediği vatandaşlara, yakında herşeyin yeniden eskisi gibi olacağını anlatan bir kliple moral verdi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığı'nda oluşturulan 'Çanakkale Vefa Sosyal Destek Grubu', koronavirüs günlerinde evlerinde kalan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, bir de moral vermek için klip hazırlayıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı. 'Evinde Kal, Sağlıkla Kal Çanakkale' klibinde, 'Kavuşacağımız, yarım kalan ne varsa tamamlayacağız, sabırla' denilerek, yeniden eski günlere dönmeye çok az kaldığı mesajı verildi.

Kaz Dağları'ndan, sahillerdeki vatandaşlardan, balıkçılardan, Aynalı Çarşı'dan, tarım alanarında çalışanlardan, feribotlardan ve içindeki vatandaşlardan görüntülerin yer aldığı klip, kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilerek, paylaşıldı.

Çanakkale Valiliği’nden ’Evinde Kal, Sağlıkla Kal Çanakkale’ klibi

Kaynak: DHA

Etiketler: Çanakkale Valiliği, Çanakkale, Güncel
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