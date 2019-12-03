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Çanakkale Valisi Tavlı'dan "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" mesajı

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

03.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:26Çanakkale Valisi Tavlı'dan
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 3 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tavlı, mesajında, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık'ın, engelli bireylerle hayatın paylaşıldığı, daha duyarlı ve daha sorumlu bir anlayışla farkındalıklar oluşturmaya çalışılan, sevginin ve umudun tüm dünyaya yayıldığı özel bir gün olduğunu belirtti.
"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak, engelli bireylerin mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba sarf edip çözümler üretmenin en önemli sorumlulukların başında geldiğini vurgulayan Tavlı, şunları kaydetti:
"Hayatın her alanında, sporda, sanatta, kültürel faaliyetlerde, iş hayatında kardeşlerimizin neleri başarabildiklerini hep birlikte görüyor, aileleriyle ve dostlarıyla birlikte yaşama sevinçlerini yüksek tutarak hayata sarılmalarını her zaman kendimize örnek alıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle hayatı paylaşmak, birbirimize destek olmak ve engellerin olmadığı bir dünya için hep birlikte çalışmak dileklerimle, gurur veren başarılara imza atan, her durum ve şartta üretken olmanın onur ve gururunu yaşayan kardeşlerimize ve fedakar ailelerine sağlık, mutluluk temenni ediyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Dünya Engelliler Günü, Çanakkale Valisi, Orhan Tavlı, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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