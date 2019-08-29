Çanakkale Valisi Tavlı'dan Zafer Bayramı mesajı

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Tavlı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında Türk Ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlayıp, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Başkomutan Meydan Muharebesi'nin 97. yıl dönümünü milletçe kutlamanın gurur ve heyecanının yaşandığını vurguladı.

30 Ağustos zaferiyle Türk milletinin, hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya gösterildiğini belirten Tavlı, şunları kaydetti:

"1071 Malazgirt Zaferi ile ayak bastığımız vatanımızın tapusunu 30 Ağustos Zaferi ile tescilleyen ecdadımızın, bizlere emaneti olan vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkarak, üstün bir azim ve gayretle ülkemizi 2023 hedeflerine taşımak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanı ve milletinin istiklali ve istikbali için canını ortaya koyarak bize bu toprakları vatan kılan tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum."

Kaynak: AA