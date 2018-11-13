13 Kasım 2018, 09:20
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Çanakkale Valisi Tavlı, Gelibolu'da

Çanakkale Valisi Tavlı, Gelibolu

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu ilçesini ziyaret etti.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu ilçesini ziyaret etti.

Tavlı, ilçedeki ziyaretleri kapsamında Kaymakam Hakan Kılınçkaya tarafından karşılandı.

Kaymakamlıkta ilçede devam eden yatırımlar ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Vali Tavlı, daha sonra Bolayır köyüne giderek, köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Gazi Süleyman Paşa ile şair Namık Kemal'in kabirlerini ziyaret eden Tavlı, ardından Çimpe Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Tavlı, son olarak Endüstri Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesinden oluşan inşaat alanında incelemelerde bulunup İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca'dan bilgi aldı. Hakan Kılınçkaya,Orhan Tavlı,Gelibolu,Çanakkale Valisi
13 Kasım 2018 Salı 09:20