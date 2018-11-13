Çanakkale Valisi Tavlı, Gelibolu'da

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Gelibolu ilçesini ziyaret etti.<br><br>Tavlı, ilçedeki ziyaretleri kapsamında Kaymakam Hakan Kılınçkaya tarafından karşılandı.<br><br>Kaymakamlıkta ilçede devam eden yatırımlar ve çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Vali Tavlı, daha sonra Bolayır köyüne giderek, köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti.<br><br>Gazi Süleyman Paşa ile şair Namık Kemal'in kabirlerini ziyaret eden Tavlı, ardından Çimpe Kalesi'nde incelemelerde bulundu.<br><br>Vali Tavlı, son olarak Endüstri Meslek Lisesi ve İmam Hatip Lisesinden oluşan inşaat alanında incelemelerde bulunup İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca'dan bilgi aldı.