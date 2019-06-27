27.06.2019 10:42
Haberler » Güncel » Haber

Çanakkale ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Çanakkale ve İstanbul

Çanakkale ve İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale ve İstanbul 'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Çanakkale merkez, Çan ve Biga ilçeleri ile İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda yakalanan 12 zanlının ev ve iş yerlerindeki aramalarda 500 uyuşturucu hap, çeşitli özelliklerde 1 kilogram uyuşturucu ile av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Çanakkale , İstanbul , Güncel

Son Dakika Haberleri
11:04 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektöründen Rektör Coşkun'a ziyaret
11:04 Sözde "sıkıyönetim emirlerini" iletme talimatını vermiş
11:04 Burak Özçivit, Romanya'da hayranlarıyla buluştu
11:03 Kadın girişimci uçak krizini fırsata çevirip, ekonomiye katkı sağladı
11:03 DHA YURT BÜLTENİ -5
11:03 "Yediveren inciri"nde hasat zamanı
11:03 Coğrafi işaretli Erbaa yaprağında hasat zamanı