Çanakkale ve Sakarya'da Sahte Para Operasyonu

Çanakkale
ve Sakarya
'da polis ekiplerince düzenlenen sahte para operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde geçmiş tarihlerde esnafa sahte para veren zanlılara yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda, H.Ç, H.C.Ç. ve M.R.C. Sakarya'da, diğer şüpheli S.B. ise Çanakkale'de yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlıların üst aramalarında 17 adet 100 lira, bir adet 200 lira olmak üzere 18 sahte banknot ele geçirildi.
İfadelerinin alınması için emniyete götürülen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edilecek.
Polis, Çanakkale, Sakarya, Güncel
Kaynak: AA