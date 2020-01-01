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Çanakkale ve truva atı 2020'nin ilk dakikalarında havai fişeklerle aydınlandı

Çanakkale ve Truva Atı 2020'nin ilk dakikalarında havai fişeklerle aydınlandıÇANAKKALE Belediyesi tarafından Yat Limanında düzenlenen havai fişek gösterisi, kordonboyu ve Truva Atı önünde görsel şölene dönüştü.

01.01.2020 02:15 | Son Güncelleme: 01.01.2020 02:19
ve Atı 2020'nin ilk dakikalarında havai fişeklerle aydınlandı
ÇANAKKALE Belediyesi tarafından Yat Limanında düzenlenen havai fişek gösterisi, kordonboyu ve Truva Atı önünde görsel şölene dönüştü. Binlerce kişinin akın ettiği kordon boyundaki havai fişek gösterisi 20120'NIN ilk dakikalarında nefesleri kesti. Çanakkaleliler bu anları fotoğraf ve selfie ile ölümsüzleştirdi.
Çanakkale'de binlerce kişi 2020 yılının ilk dakikalarında kordonboyuna akın etti. Çanakkale Belediyesi tarafından yat limanında düzenlenecek olan havai fişek gösterisi öncesinde binlerce kişi kordonboyu ve Truva Atı önünde beklemeye başladı. Saatler 00.00'ı gösterdiği 2020 yılının ilk saniyelerinde başlayan havai fişek gösterisiyle görsel şölen yaşandı. Havai fişekler kordonboyu ve Truva Atı'nı aydınlatarak muhteşem manzaralar ortaya çıkardı. Bu anlarda 2020 yılına girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşayan binlerce vatandaş ellerinde cep telefonlarıyla havai fişek gösterisi eşliğinde selfie ve fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.
Çanakkale ve truva atı 2020'nin ilk dakikalarında havai fişeklerle aydınlandı

Çanakkale, Truva, Güncel

Kaynak: DHA


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